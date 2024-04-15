У Міноборони Ізраїлю не бачать іншого вибору, окрім як відповісти на атаку Ірану

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант попередив США, що його країна не має іншого вибору, окрім як відповісти на масовану атаку Ірану, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Axios.

За словами неназваного американського чиновника, які наводить видання, Галант заявив голові Пентагону Ллойду Остіну, що його країна не може дозволити Ірану запускати на її території балістичні ракети без відповіді.

Галант також зазначив, що Ізраїль не погодиться з рівнянням, при якому Іран відповідає прямою атакою щоразу, коли Ізраїль завдає удару по цілям у Сирії.

При цьому джерела додали, що Остін передав Галанту послання, аналогічне до заяви президента США Джо Байдена в розмові з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Зокрема, американський чиновник наголосив на необхідності зробити все можливе, щоб уникнути ескалації.

Атака Ірану на Ізраїль

Нагадаємо, в ніч з 13 на 14 квітня Іран запустив сотні дронів, балістичних та крилатих ракет по Ізраїлю. Так країна "відповіла" на удар ЦАХАЛу по її консульству у Сирії, внаслідок якого було ліквідовано високопоставленого генерала.

Більшість цілей Ізраїлю разом із США та Британією вдалося збити. Завдані країні збитки були незначними.

Нині ж у ЗМІ з'являється все більше інформації про можливу відповідь Ізраїлю на такий удар.

Глава британського МЗС Девід Кемерон після цього заявив, що Ізраїль має право на відповідь, але вона не повинна призвести до ескалації в регіоні.