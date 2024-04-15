Росія запустила на територію України ударні безпілотники (Оновлено)
Російська армія увечері 15 квітня запустила на територію України ударні безпілотники, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 21:47 повідомляють, що "Шахеди" курсують на півночі Херсонщини, напрямком на Дніпропетровщину. Група дронів також прямує з півночі Херсонщини на північ Миколаївщини, курсом на північний захід.
Оновлено: О 21:54 повідомили про групу "Шахедів" на Дніпропетровщині, яка рухається на північ. Також "Шахеди" на сході Кіровоградщини – у напрямку Дніпропетровщини. Нова група дронів на півночі Херсонщини, курсом на Миколаївщину. Також нова група безпілотників з півдня на Миколаївщину.
О 22:16 військові попередили, що "Шахеди" з Дніпропетровщини, Кіровоградщини прямують на Полтавщину. "Шахеди" на півночі та півдні Миколаївщини – курсом на північний захід.
О 22:49 повітряники написали, що "Шахеди" на сході Полтавщини, рухаються у напрямку Харківщини; на півночі Миколаївщини – курсом на північний захід; група "шахедів" на півночі Одещини – курсом на північ.