США та Канада оголосили про нові санкції проти Білорусі

Сполучені Штати й Канада 15 квітня окремо оголосили про накладання нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб у Білорусі, причетних до підтримання режиму самопроголошеного президента Александра Лукашенка, повідомляє Європейська правда.

Санкції, оголошені Міністерством фінансів США, охоплюють 12 юридичних та 10 фізичних осіб. Серед них – білоруські державні підприємства, китайська компанія, яка допомагає режиму в Мінську закуповувати обладнання у США, та п’ять її працівників.

Також США внесли в чорний список п'ять юридичних і п'ять фізичних осіб, які беруть участь у глобальній мережі торгівлі зброєю і ведуть бізнес із білоруською оборонною компанією, що вже перебуває під санкціями.

Міністерство закордонних справ Канади окремо оголосило про санкції проти 21 фізичної особи у відповідь на систематичні зловживання режиму Лукашенка і подальші переслідування білорусів, які протестують проти результатів президентських виборів 2020 року.

Ці санкції спрямовані проти нинішніх і колишніх високопосадовців, включно зі співробітниками сил безпеки, прокурорами, представниками судової системи та адміністрацією виправних і "виховних" колоній у Білорусі, які брали участь у придушенні права білорусів на мирні протести.

"Така координація (санкцій. – Ред.) свідчить про стійку прихильність партнерів до посилення антидемократичного правління режиму Лукашенка в Білорусі", – додали в американському Мінфіні.

Після нелегітимних виборів президента в серпні 2020 року влада в Білорусі почала масштабні репресії проти журналістів та активістів. Лише за приблизними підрахунками було заарештовано понад 35 тисяч людей, а десятки неурядових організацій та незалежних ЗМІ були закриті.

Нагадаємо, березневий саміт лідерів ЄС закликав Єврокомісію підготувати подальші санкції проти Білорусі, Північної Кореї та Ірану у зв’язку з підтримкою російської агресивної війни проти України.