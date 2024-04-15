Президентка Грузії розкритикувала дії поліції під час акції проти "іноагентів"

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі розкритикувала перешкоджання поліцією акції протесту у Тбілісі проти ухвалення так званого закону про "іноагентів", який викликав обурення громадянського суспільства й Заходу, повідомляє Європейська правда.

Про це вона написала у Twitter (X).

"Масова мирна демонстрація громадянського суспільства в Тбілісі проти "російського закону". "Спецназ" із водометами і газовими балончиками готовий перейти до дій проти мирних громадян, які захищають своє європейське майбутнє. Тривають арешти. Грузія не піддасться новій совєтизації!" – написала Зурабішвілі.

massive peaceful demonstration of civil society in Tbilisi against the “Russian law ». « spetznats » with water and gas canons ready to pass to action against civilians defending their European future. Arrests are ongoing. Georgia will not surrender to resovietisation! ! — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) April 15, 2024

Її твіт з’явився на тлі повідомлення про те, що юридичний комітет парламенту Грузії – із засідання якого вигнали опозицію – підтримав закон про "іноагентів", а у Тбілісі на акції протесту стало відомо про перші затримання.

Нагадаємо, 15 квітня у парламенті Грузії – попри хвилю критики від західних партнерів і обурення всередині країни – почали обговорення суперечливого проєкту "Про прозорість іноземного впливу", який порівнюють з російським законом "про іноагентів".

Грузинська влада вже намагалася схвалити цей проєкт навесні 2023 року, але змушена була відкликати його під тиском масштабних протестів і позиції Заходу.