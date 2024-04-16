У Білому домі заявили, що США не збиватимуть дрони в Україні, як в Ізраїлі

США не будуть втручатися в російську війну в Україні та не збиватимуть повітряні цілі, як вони це робили в Ізраїлі. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Українська правда.

Відповідаючи на питання, чи готові США так само збивати іранські дрони-камікадзе, як вони робили це в Ізраїлі під час атаки Ірану, він сказав, що знав, що це питання виникне.

"Послухайте, йдеться про різні конфлікти, різний повітряний простір, різні картини загроз" , - сказал он.

Він також наголосив, що з самого початку конфлікту, президент (Байден, - ред.) дав зрозуміти, що США не планують брати участь у бойових діях в Україні.

За словами Кірбі США надають Україні озброєння, якого вона потребує, для захисту її повітряного простору:

"На жаль, на сьогоднішній день ми не можемо зробити цього, оскільки не маємо додаткового фінансування національної безпеки, якого українці так потребує".

Він також сказав, що найкращим рішенням буде надати допомогу в руки Сил оборони Ізраїлю та в руки українських військових і ухвалити той законопроєкт, який ухвалив сенат.