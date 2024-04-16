Джонсон запропонував винести допомогу Україні в окремий законопроєкт

Спікер Палати представників США Майк Джонсон у понеділок представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та пріоритетів національної безпеки.﻿﻿ Про це пише The Hill, повідомляє Українська правда.

Джонсон оприлюднив свою пропозицію під час закритої конференції Палати представників Республіканської партії в понеділок після кількох місяців відкладення будь-яких рішень щодо політично гострої теми.

За словами двох законодавців від Республіканської партії, які були на зустрічі, план полягає в тому, щоб перемістити чотири законопроєкти під одну процедурну норму, яка б дозволила внесення поправок.

Четвертий законопроєкт, пов’язаний з національною безпекою, за словами одного з законодавців Республіканської партії, включатиме заборону TikTok, положення, яке дозволить США використовувати конфісковані російські активи для допомоги Україні, акт ленд-лізу для військової допомоги та конвертовані позики для гуманітарної допомоги.

Однак поточний план не містить жодних положень про кордон, за словами представника Республіканської партії Кевіна Херна, це може викликати опозицію серед жорстких консерваторів, які стверджують, що будь-яка допомога Україні має поєднуватися із законодавством для вирішення ситуація на південному кордоні.

Пізніше Джонсон оприлюднив свій план у соцмережі X.

Він написав, що розмовляв з республіканцями в Палаті представників США про свій план щодо додаткового законодавства про національну безпеку через кризу, що зростає.

За його словами, цього тижня конгресмени розглянуть окремі законопроєкти "зі структурованим та відповідним процесом внесення змін" до:

Фінансування нашого союзника Ізраїлю;

Підтримка України у війні проти російської агресії;

Зміцнення союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні;

Ухвалення додаткових заходів для протидії ворогам і зміцнення національної безпеки.