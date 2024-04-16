Курс валют НБУ на 16 квітня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 16 квітня 2024 року
Курс долара порівняно з 15 квітня досяг рівня 39.5737 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 42.1618 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 24 коп. до 49.3761 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 18 коп. до 43.3589 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 9.8205 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.573 700
|EUR
|Євро
|42.161 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.376 100
|CHF
|Швейцарський франк
|43.358 900
|PLN
|Польський злотий
|9.820 500
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.