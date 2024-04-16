Курс валют НБУ на 16 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 16 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 15 квітня досяг рівня 39.5737 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 42.1618 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 24 коп. до 49.3761 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 18 коп. до 43.3589 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 9.8205 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.573 700 EUR Євро 42.161 800 GBP Фунт стерлінгів 49.376 100 CHF Швейцарський франк 43.358 900 PLN Польський злотий 9.820 500

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.