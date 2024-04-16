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Курс валют НБУ на 16 квітня

Курс валют НБУ на 16 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 16 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 15 квітня досяг рівня 39.5737 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 42.1618 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 24 коп. до 49.3761 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 18 коп. до 43.3589 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 3 коп. до 9.8205 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.573 700 +0.1747
EUR Євро 42.161 800 +0.194
GBP Фунт стерлінгів 49.376 100 +0.2416
CHF Швейцарський франк 43.358 900 +0.1819
PLN Польський злотий 9.820 500 --0.0322

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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