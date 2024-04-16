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РФ за добу втратила понад 900 військових та 16 артсистем – Генштаб

РФ за добу втратила понад 900 військових та 16 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 920 військових, 16 артсистем, 13 бронемашин, 9 танків та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 455 340 (+920) осіб,
  • танків − 7 189 (+9) од,
  • бойових броньованих машин − 13 809 (+13) од,
  • артилерійських систем − 11 609 (+16) од,
  • РСЗВ − 1 046 (+0) од,
  • засобів ППО − 759 (+1) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 277 (+11) од,
  • крилатих ракет − 2 092 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 563 (+53) од,
  • спеціальної техніки − 1 908 (+0) од.

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