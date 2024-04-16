РФ за добу втратила понад 900 військових та 16 артсистем – Генштаб

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 920 військових, 16 артсистем, 13 бронемашин, 9 танків та іншу військову техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.04.24 орієнтовно склали: