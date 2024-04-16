РФ за добу втратила понад 900 військових та 16 артсистем – Генштаб
За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 920 військових, 16 артсистем, 13 бронемашин, 9 танків та іншу військову техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 455 340 (+920) осіб,
- танків − 7 189 (+9) од,
- бойових броньованих машин − 13 809 (+13) од,
- артилерійських систем − 11 609 (+16) од,
- РСЗВ − 1 046 (+0) од,
- засобів ППО − 759 (+1) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 277 (+11) од,
- крилатих ракет − 2 092 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 15 563 (+53) од,
- спеціальної техніки − 1 908 (+0) од.