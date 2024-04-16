Туск: Не розглядаємо інших варіантів, окрім збереження незалежної України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен заявив, що їхні країни планують активно допомагати Україні та робити не допускають інших сценаріїв, крім тих, за яких Україна збережеться як незалежна держава. Про це Туск сказав після зустрічі з данською колегою у Польщі, повідомляє Європейська правда.

Туск розповів, що у питанні європейської безпеки і підтримки України у них з Фредеріксен ідентичні погляди.

"Ми будемо співпрацювати зараз і у майбутньому для об’єднаної, чіткої і чесної позиції ЄС щодо війни в Україні. Ми будемо серед тих, хто допомагає і мобілізує інших для допомоги Україні. Данія і Польща виключають будь-які інші сценарії, крім того, за якого Україна збереже територіальну цілісність і незалежність" , – заявив Дональд Туск.

Туск нагадав, що Данія та Польща є учасницями одразу кількох "коаліцій" щодо постачання зброї Україні в рамках "формату Рамштайн" – щодо артилерії, бронетехніки, безпілотних систем, кібербезпеки.

Він зазначив, що загалом ЄС зараз "у кращій морально-етичній формі", ніж кілька років тому – маючи на увазі, що європейські держави справді готові допомагати Україні, а Німеччина, яка колись навідріз відмовлялася надавати зброю, передає Україні додаткові Patriot.

"Це не просто символічний жест, це вже новий підхід… Європейські лідери союзницьких країн кажуть, що готові витрачати все більше й більше" , – зазначив Туск.