Смертельна ДТП за участі нардепа: справу передали до суду

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України, який вчинив смертельне ДТП на трасі Київ-Чоп.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Офісу генпрокурора.

ОГП не називає ім'я нардепа, але обставини справи вказують на народного депутата від "Батьківщини" Андрія Ніколаєнка.

"Розслідуванням встановлено, що 3 листопада 2023 року близько 10:00 год на трасі "Київ-Чоп" поблизу села Березівка автомобіль під керуванням народного депутата України здійснив наїзд на 18-річну дівчину, яка перебігала дорогу.

Обвинувачений порушив Правила дорожнього руху та перевищив дозволену максимальну швидкість, допустивши наїзд. Від отриманих тілесних ушкоджень дівчина загинула на місці події" , – йдеться в повідомленні.

Справу розслідували за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).