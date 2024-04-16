Військові показали, як зараз виглядає зруйнований Часів Яр

Воїни штурмового батальйону "Чорний лебідь" 255-ї ударної групи ЗСУ, показали кадри зруйнованого Часового Яру, відзняті у квітні 2024 року, повідомляє Українська правда.

На кадрах можна побачити зруйновану внаслідок російських обстрілів церкву та дитячий майданчик.

Також на кадрах з безпілотника видно зруйноване місто, де практично немає жодної вцілілої будівлі. Поруч із будинками вирви від ворожих снарядів і ракет, понівечені дерева.

На околицях здіймаються клуби диму.

Зруйнований Часів Яр. Відео: батальйону "Чорний лебідь" pic.twitter.com/qFTtGsKuk1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 16, 2024

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія зосереджує зусилля для прориву оборони західніше Бахмута, захоплення населеного пункту Часів Яр та створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації. За його словами, РФ хоче захопити Часів Яр до 9 травня.

Після втрати деяких позицій на напрямку Часового Яру на Донеччині, де з початку 2024 року йдуть важкі бої, у 67-й окремій механізованій бригаді "Добровольчий український корпус" почалися перевірки та переведення військових, які були кістяком підрозділу.

Російська армія 4-5 квітня намагалася піхотою зайти на околиці Часового Яру на Донеччині (район Східний або Канал), але не змогла закріпитися. Станом на 5 квітня 2024 року українська армія повністю контролює місто.