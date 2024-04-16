Туск: ЄС має нейтралізувати "тіньовий флот" РФ у Балтійському морі

Функціонування у Балтійському морі "тіньового флоту" Росії, який нелегально перевозить російську нафту, має бути припинено завдяки втручанню на рівні Єврокомісії. На цьому під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у понеділок у Варшаві наголосив глава польського уряду Дональд Туск, повідомляє Укрінформ.

"Це старі, іржаві кораблі. І я зроблю все можливе, щоб підтримати прем’єра (Фредеріксен – ред.), щоб Єврокомісія затримала цей флот. Це має бути європейське рішення про затримання функціонування цього флоту з де-факто нелегального перевезення (нафти – ред.), що загрожує екологічній безпеці у Балтійському морі", - наголосив Туск.

Він додав, що Варшава не залишить Копенгаген наодинці з цією проблемою.

Своєю чергою прем’єрка Данії підкреслила, що як її країна, так і Польща, “хочуть позбутися цих російських кораблів, і не важливо, ходять вони під російським прапором чи ні, адже це лише технічні питання”.

На її думку, хорошим рішенням була б підготовка на рівні Єврокомісії рекомендацій для країн-членів ЄС “щодо можливої реакції на цей флот”.

Вона додала, що це питання обговорюватиметься й надалі.

Як повідомляли раніше шведські ЗМІ, неподалік шведського острова Готланд упродовж тривалого часу на якорі стоїть судно Zircone під кіпрським прапором, яке, очевидно, заправляє у Балтійському морі так званий "тіньовий флот" Росії, що нелегально перевозить нафту з РФ до третіх країн. Цей корабель служить для “тіньового флоту” РФ як пункт дозаправки, адже десятки разів фіксувалося як між ним і різними суднами, які прямували до Росії чи у зворотному напрямку, перекидалися шланги, що, очевидно, було дозаправкою.

Як правило, до “тіньового флоту” належать старі судна, які не мають страховки і належать невизначеним власникам. Йдеться про не менше 100 суден, які перевозять російську нафту.