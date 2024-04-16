Зеленський: Без допомоги США Україна не матиме шансів перемогти

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Конгрес США не проголосує за надання підтримки Україні, то шансів перемогти у неї не буде. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю PBS, повідомляє Європейська правда.

Зеленський відповідав на питання про те, який уплив на ситуацію на полі бою матиме несхвалення пакета підтримки обсягом 60 млрд доларів у Конгресі США.

"Я кажу вам відверто – без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде. Треба бути набагато сильнішим за твого ворога" , – сказав президент.

Він наголосив, що російські сили нині суттєво переважають українські за кількістю артилерійських снарядів.

"Сьогодні артилерійський снаряд 1 до 10. Чи можемо ми так стояти? Ні. У будь-якому випадку, при цій статистиці вони нас будуть щоденно штовхати назад. Якщо ми хочемо стовідсотково боронити те, що сьогодні під нашим контролем, ми повинні від 1 перейти до 10 до 10" , – сказав глава держави.

Він додав, що Росія має необмежену кількість людей та велику кількість снарядів, яким Україна повинна протистояти.