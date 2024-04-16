Канцлер Німеччини попросив Сі Цзіньпіна посприяти миру в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на переговорах з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні у вівторок, 16 квітня, наголосив, що дії Росії "завдають шкоди всьому міжнародному порядку, оскільки порушують основний принцип статуту ООН - принцип непорушності національних кордонів", повідомляє Deutsche Welle.

"Я хотів би з вами обговорити, як ми можемо зробити більший внесок для досягнення справедливого миру в Україні" , - цитує Шольца німецька інформаційна агенція dpa.

Сі натомість сказав, що Китай та Німеччина "повинні розвивати двосторонні відносини з довгострокової та стратегічної перспективи і працювати разом, щоб внести в світ більше стабільності й впевненості".

Він підкреслив важливість співпраці між великими державами перед обличчям "зростаючих ризиків і викликів", "нової ери турбулентності та потрясінь".