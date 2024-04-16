Омбудсмен оцінив ухвалений закон про мобілізацію
Український омбудсмен Дмитро Лубінець позитивно оцінює ухвалений закон про мобілізацію, повідомляє Укрінформ.
Про це він заявив під час брифінгу.
"На мій погляд, законопроєкт, який був прийнятий в умовах, в яких зараз перебуває Україна, це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися. Принципові зауваження, які я направив як уповноважений на профільний комітет, на мій погляд, практично всі були враховані", - зазначив Лубінець.
Як зазначив омбудсмен, потрібно розуміти, що зараз на лінії фронту тривають надзвичайно важкі бої і військові, які там перебувають, мають мати змогу, зокрема, отримувати відпустку, а для цього треба збільшити кількість українців у лавах ЗСУ.
"Але, на мій погляд, тепер процедура виглядає максимально демократично, без примусу. Всі військовозобов'язані мають пройти процедуру, зокрема перевірку своїх даних у реєстрі, і після цього ті, хто не виконуватимуть норми закону, будуть підпадати під дії знову ж таки демократичних принципів у нашій державі. Це ТЦК звертаються до органів НПУ і виключно органи Нацполіції, відкриваючи кримінальне чи адміністративне провадження, займаються особами, які не виконують дії ухваленого закону", - підкреслив омбудсмен.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 11 квітня ухвалила закон про мобілізацію. Законодавчу ініціативу підтримали 283 народні депутати.
16 квітня Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію.