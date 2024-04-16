У складі ЗСУ з'явиться нова окрема штурмова військова частина

Після інформації про перевірки у 67-ій окремій механізованій бригаді "Добровольчий український корпус" Сухопутні війська повідомили, що вирішили перетворити бригаду на військову частину, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"Прийнято рішення про виокремлення штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади в окрему штурмову військову частину.

Зазначаємо, що подібні реорганізації тривають постійно та направлені на посилення загальної бойової готовності та ефективності сил оборони України. Кількість та масштаби таких заходів не розголошуються, щоб завадити ситуаційній обізнаності ворога про наміри та майбутні дії наших військ".

У Сухопутних силах наголосили, що в умовах воєнного стану будуть утримуватись від "будь-яких коментарів щодо рішень, направлених на підвищення боєздатності військ та більш ефективного ведення бойових дій".

Сухопутники додади, що проводять зміни в організаційних структурах і переформуванні ЗСУ "із врахуванням результатів виконання бойових завдань, аналізу проведених дій". Та хочуть підвищити стійкість оборони.

Так також додали, що "наслідки втрат позицій одним нашим підрозділом та оголення флангів інших бригад і батальйонів рахуються втраченими людськими життями, зміною обстановки не на користь ЗСУ".

Нагадаємо: