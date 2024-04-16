АТЕШ фіксує збільшення чисельності російських військових у Маріуполі

Партизани зафіксували збільшення кількості російських військових в окупованому Маріуполі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Наші агенти ведуть спостереження за військовою технікою в місті. Повідомляють, що останніми днями прибуло безліч автобусів із військовими номерами і людьми у формі", - пишуть партизани.

За попередніми даними, нова партія військових повинна поповнити існуючі окупаційні підрозділи на лінії фронту. Через значні втрати у боях російські підрозділи потребують постійного заміщення людського ресурсу.

Окрім цього партизани з'ясували, що 13 квітня від отруєння загинуло 3 окупанти. Вони розташовувалися на території одного з колишніх промислових об'єктів. Причини отруєння окупантів ще встановлюються.

"Мобілізація" у Маріуполі

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у тимчасово окупованому Маріуполі росіяни можуть почати мобілізувати чоловіків. Очільник так званої "ДНР" Денис Пушилін видав указ про призов.

Згідно з документом, який розмістили місцеві ресурси, до 1 квітня мають бути створені призовні комісії. Під призов підпадають чоловіки 1994-2006 років народження.

При цьому місцеві адміністрації мають посприяти військовим комісаріатам та "взяти під особистий контроль виконання завдання з призову громадян".