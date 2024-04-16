Україна обговорює з Іспанією гарантії безпеки: буде низка особливостей

Україна провела раунд переговорів з Іспанією щодо безпекової угоди на виконання декларації G7. Угода з Іспанією матиме низку особливостей, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Раунд переговорів провів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

"Радий відзначити, що угода з Іспанією матиме низку особливостей порівняно з іншими подібними угодами, зокрема у зв’язку з тісними відносинами Іспанії з країнами Середземномор’я, Латинської Америки та Африки" , - зазначив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Також делегації узгодили графік переговорів з метою підписання угоди.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, минулого року на Вільнюському саміті НАТО країни "Великої сімки" підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України.

Безпекові угоди з Україною вже підписали Великобританія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія та Латвія. Наразі триває робота над новими угодами з іншими країнами.

Додамо, Україна домовилася розпочати перемовини щодо гарантій безпеки з Португалією.