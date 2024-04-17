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Курс валют НБУ на 17 квітня

Курс валют НБУ на 17 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 17 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 16 квітня залишається стабільним на рівні 39.5737 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 42.1222 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 8 коп. до 49.3009 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 3 коп. до 43.3875 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 12 коп. до 9.7042 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.573 700
EUR Євро 42.122 200 --0.0396
GBP Фунт стерлінгів 49.300 900 --0.0752
CHF Швейцарський франк 43.387 500 +0.0286
PLN Польський злотий 9.704 200 --0.1163

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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