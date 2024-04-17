Курс валют НБУ на 17 квітня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 17 квітня 2024 року

Курс долара порівняно з 16 квітня залишається стабільним на рівні 39.5737 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 42.1222 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився на 8 коп. до 49.3009 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 3 коп. до 43.3875 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 12 коп. до 9.7042 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.573 700 EUR Євро 42.122 200 GBP Фунт стерлінгів 49.300 900 CHF Швейцарський франк 43.387 500 PLN Польський злотий 9.704 200

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.