Держдеп про збиття ракет над Україною: США не втягуватимуться у збройний конфлікт з РФ

Сполучені Штати не можуть втягуватися у збройне протистояння з Росією, щоби відбивати її повітряні атаки в небі над Україною, однак продовжать докладати зусиль для посилення міжнародної підтримки ЗСУ необхідними озброєннями. Таку позицію висловив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

"Ми не перебуваємо у збройному військовому конфлікті з Росією" , - зауважив представник Держдепу.

Він зазначив, що присутність літаків США в небі над Україною для реагування на удари Росії означало би саме таке протистояння

"Ми не збираємося втягуватися в непрямий збройний конфлікт із Росією. Президент Сполучених Штатів дав це чітко зрозуміти" , - продовжив Міллер.

За його словами, конфлікт між США і РФ означав би загрозу початку Третьої світової війни. "Тим не менше, ми повністю віддані (підтримці – ред.) оборони України" , - зауважив представник Держдепартаменту.

Він наголосив, що адміністрація Байдена довела цю відданість впродовж останніх понад двох років повномасштабної війни, розв’язаної РФ проти України.

"І якщо ви хочете поставити запитання про те, що ми можемо зробити ще, воно буде адресовано Конгресу Сполучених Штатів" , - наголосив представник адміністрації.

Він нагадав, що в Палаті представників перебуває законопроєкт із додатковим фінансуванням потреб національної безпеки США, який дозволив би надати Україні більше озброєнь, у тому числі систем протиповітряної оборони. "І ми сподіваємося, що це буде прийнято" , - додав представник Держдепу

Напередодні радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не можуть збивати БПЛА над Україною, як вони робили це для захисту Ізраїлю. Він пояснив це тим, що ситуації в Україні й Ізраїлі є дуже різними, назвавши обидві країни дружніми.