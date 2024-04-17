Ракетний удар РФ по Чернігову: відомо про чотирьох загиблих

Росіяни вранці 17 квітня вдарили по густонаселеному району Чернігова, у результаті чого загинули 4 людини, кількість жертв може зрости. Про це заявив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако в ефірі марафону новин, повідомляє Українська правда.

"На даний момент інформація підтверджена про 4 загиблих. З того, що я бачу, ця цифра може бути більшою, на жаль" , – сказав він.

Нагадаємо, війська РФ завдали﻿ трьох ракетних ударів майже по центру Чернігова, повідомляли раніше в ОВА. За даними ОВА, є загиблі та багато поранених.