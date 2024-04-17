Ракетний удар РФ по Чернігову: 11 людей загинули, серед них – поліцейська
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про 11 загиблих та 22 поранених внаслідок ракетного удару по Чернігову. Щонайменше троє людей вважаються зниклими безвісти.
Про це йдеться в дописі Клименка в Telegram-каналі.
"Серед загиблих внаслідок російського обстрілу - 25-річна лейтенант поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Смертельне осколкове поранення", – повідомив Клименко.
Він додав, що під завалами можуть бути люди, триває пошуково-рятувальна операція.
Міністр також оприлюднив відео порятунку одного із потерпілих.
Також стало відомо, що росіяни атакували Чернігів трьома крилатими ракетами "Іскандер", повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус у коментарі "Суспільному".