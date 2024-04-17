Ракетний удар РФ по Чернігову: 13 людей загинули, понад 60 поранених (Оновлено)

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про 13 загиблих та понад 60 поранених внаслідок ракетного удару по Чернігову. Щонайменше троє людей вважаються зниклими безвісти.

Про це йдеться﻿ в дописі Клименка в Telegram-каналі.

"Серед загиблих внаслідок російського обстрілу - 25-річна лейтенант поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Смертельне осколкове поранення" , – повідомив Клименко.

Він додав, що під завалами можуть бути люди, триває пошуково-рятувальна операція.

Міністр також оприлюднив відео порятунку одного із потерпілих.

Також стало відомо, що росіяни атакували Чернігів трьома крилатими ракетами "Іскандер", повідомив начальник ОВА В'ячеслав Чаус у коментарі﻿ "Суспільному".

Оновлено о 12:53. Клименко повідомив про 13 загиблих та понад 60 поранених. Серед постраждалих – двоє дітей.

"Постраждалим надається необхідна допомога. Поліцейські здійснюють поквартирний обхід пошкоджених будинків, допомагають пораненим. Продовжують працювати психологи", – йдеться в повідомленні.