Росіяни цілилися в критичну інфраструктуру Івано-Франківщині, працювала ППО – ОВА

Зранку 18 квітня російські війська атакували Івано-Франківську область "Шахедами". Метою атаки окупантів була критична інфраструктура.

Про це повідомила﻿ голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"Усі повітряні цілі знешкоджені. Унаслідок падіння уламків виникли пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих" , – повідомила вона.

На місці працюють відповідні служби. В ОВА зазначають, що "ситуація контрольована".

Нагадаємо, вночі "Суспільне" повідомляло﻿ щонайменше про три вибухи в Івано-Франківській області.