Росіяни цілилися в критичну інфраструктуру Івано-Франківщині, працювала ППО – ОВА
Зранку 18 квітня російські війська атакували Івано-Франківську область "Шахедами". Метою атаки окупантів була критична інфраструктура.
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
"Усі повітряні цілі знешкоджені. Унаслідок падіння уламків виникли пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих", – повідомила вона.
На місці працюють відповідні служби. В ОВА зазначають, що "ситуація контрольована".
Нагадаємо, вночі "Суспільне" повідомляло щонайменше про три вибухи в Івано-Франківській області.