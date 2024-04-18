Україна отримала понад 8 млрд доларів від МВФ з початку вторгнення – Мінфін

Від початку повномасштабного російського вторгнення Міністерство фінансів України залучило близько 8,1 млрд доларів бюджетної підтримки від Міжнародного валютного фонду, повідомляє Економічна правда.

"МВФ є надійним партнером України вже багато років. В критичних ситуаціях Фонд демонстрував лідерство в підтримці нашої держави. Від початку повномасштабної війни Мінфін залучив близько 8,1 млрд доларів США бюджетної підтримки від МВФ. 5,4 млрд доларів США із загальної суми надійшли в межах програми EFF, першої в історії програми співпраці для країни, яка вимушено перебуває у стані війни" , – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

У міністерстві зазначили, що Україна вже виконала 21 структурний маяк за програмою EFF, 14 з яких у напрямі фіскальної політики та фінансового сектору.

Також ухвалили законодавчі ініціативи щодо вдосконалення Бюджетного кодексу, посилення податкової політики, управління державним боргом, схвалено Національну стратегію доходів, напрацьовано заходи з мобілізації доходів держбюджету, тощо.

Наступний перегляд програми має відбутись наприкінці червня 2024 року. До того Україна має виконати два структурні маяки у напрямі урядування та протидії корупції і у фіскальному напрямі.