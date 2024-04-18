Зеленський: Україна збільшила виробництво САУ "Богдана" до десяти на місяць
Українська оборонна промисловість збільшила виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана" до 10 одиниць на місяць.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками щоденної наради про безпекову ситуацію.
"Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі – ще більше", – зазначив Зеленський.
Раніше видання The New York Times повідомляло про виробництво до восьми таких САУ на місяць.
Президент зазначив, що "держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції".
Також на нараді виступив головком Сирський про ситуацію на фронті та наслідки удару по об'єктах окупантів у Криму.
"Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії "калібрів", на Каспій", – зазначив Зеленський.
Серед іншого обговорили методів боротьби з російським пропагандистським телевізійним сигналом у прикордонних регіонах України.
"Складне технічне завдання, але є власні розробки, які можуть із ним впоратися", – додав Зеленський.