Зеленський: Україна збільшила виробництво САУ "Богдана" до десяти на місяць

Українська оборонна промисловість збільшила виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана" до 10 одиниць на місяць.

Про це повідомив﻿ президент України Володимир Зеленський за підсумками щоденної наради про безпекову ситуацію.

"Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 "Богдан", у травні й далі – ще більше" , – зазначив Зеленський.

Раніше видання The New York Times повідомляло﻿ про виробництво до восьми таких САУ на місяць.

Президент зазначив, що "держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції".

Також на нараді виступив головком Сирський про ситуацію на фронті та наслідки удару по об'єктах окупантів у Криму.

"Ще чекаємо остаточних даних, але вже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії "калібрів", на Каспій" , – зазначив Зеленський.