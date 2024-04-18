МЗС Німеччини викликало російського посла після затримання шпигунів – ЗМІ

До Міністерства закордонних справ Німеччини викликали російського посла після того, як у федеральній землі Баварія затримали двох агентів, що працювали на спецслужби РФ та мали намір влаштувати диверсії на об’єктах військової інфраструктури. Про це стало відомо виданню Bild, повідомляє Європейська правда.

Як зазначає видання, виклик посла став офіційною реакцією німецького уряду на затримання російських агентів.

Коментуючи затримання, німецькі правоохоронці зазначили, що один з двох підозрюваних постав у середу перед слідчим суддею Федерального суду, який постановив взяти його під варту, другий постане перед судом в четвер.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що затримані мали на меті "підірвати нашу військову допомогу Україні".

"Ми продовжимо надавати Україні масштабну підтримку і не дозволимо себе залякати" , – підкреслила вона.

Першим про затримання повідомив журнал Spiegel. Затримані планували диверсійні операції в Німеччині за замовленням російської спецслужби. Як стало відомо виданню, поліція затримала підозрюваних у Байройті.