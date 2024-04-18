Менше 40% українців дізнаються новини про війну з телемарафону – опитування

У березні 2024 року найпопулярнішим джерелом інформації про події війни для українців є Телеграм-канали. Це джерело назвали 53% респондентів. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи", повідомляє РБК-Україна.

Друге та третє місця ділять міжособистісні контакти (родичі, друзі, знайомі - 42%) та YouTube (40%).

Телемарафон "Єдині новини" використовують для отримання такої інформації 37% опитаних.

З інтернет-видань новини про війну дізнаються 27% респондентів, з Facebook – 24%. Також 11% українців назвали джерелом таких новин супутникове телебачення, а ще 10% – радіо.

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.