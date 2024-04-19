Польський прем'єр закликав фермерів зупинити блокування кордону з Україною
Прем'єр-міністр Дональд Туск закликав фермерів припинити блокування кордону. Після саміту Європейської ради в Брюсселі очільник уряду розповів про вкрай складну ситуацію, в якій опинилася Україна після останньої серії російських бомбардувань, повідомляє Польське радіо.
За словами прем'єр-міністра Польщі, найближчий час може стати вирішальним для долі цієї війни.
"Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні. Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи", — сказав Туск.
Він наголосив, що польська влада не може допустити блокування переходів — незалежно від обґрунтування протестів.
"Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни", — сказав Дональд Туск.
Прем'єр-міністр нагадав, що прикордонні пункти, згідно з останнім рішенням уряду, мають статус критичної інфраструктури. Він повідомив, що уряд готовий надавати подальші форми допомоги тим, хто втратив частину своїх прибутків не з власної вини.
"Я розраховую на рефлексію і відмову від такої форми протесту", — сказав він.
Він додав, що державні служби працюватимуть над розчисткою пунктів пропуску. Однак очільник уряду не вважає, що в цьому випадку потрібні прямі заходи примусу.