Польський прем'єр закликав фермерів зупинити блокування кордону з Україною

Прем'єр-міністр Дональд Туск закликав фермерів припинити блокування кордону. Після саміту Європейської ради в Брюсселі очільник уряду розповів про вкрай складну ситуацію, в якій опинилася Україна після останньої серії російських бомбардувань, повідомляє Польське радіо.

За словами прем'єр-міністра Польщі, найближчий час може стати вирішальним для долі цієї війни.

"Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні. Ми повинні будемо прийняти рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи" , — сказав Туск.

Він наголосив, що польська влада не може допустити блокування переходів — незалежно від обґрунтування протестів.

"Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни" , — сказав Дональд Туск.

Прем'єр-міністр нагадав, що прикордонні пункти, згідно з останнім рішенням уряду, мають статус критичної інфраструктури. Він повідомив, що уряд готовий надавати подальші форми допомоги тим, хто втратив частину своїх прибутків не з власної вини.

"Я розраховую на рефлексію і відмову від такої форми протесту" , — сказав він.

Він додав, що державні служби працюватимуть над розчисткою пунктів пропуску. Однак очільник уряду не вважає, що в цьому випадку потрібні прямі заходи примусу.