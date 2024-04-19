РФ за добу втратила в Україні майже 900 військових та 21 артсистему – Генштаб

РФ за минулу добу в ході війни з Україною втратила приблизно 870 військових, 21 артсистему, 27 безпілотників, 9 танків, 2 засоби ППО та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.24 орієнтовно склали: