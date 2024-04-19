РФ за добу втратила в Україні майже 900 військових та 21 артсистему – Генштаб
РФ за минулу добу в ході війни з Україною втратила приблизно 870 військових, 21 артсистему, 27 безпілотників, 9 танків, 2 засоби ППО та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 457 830 (+870) осіб,
- танків ‒ 7205 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13 852 (+17) од,
- артилерійських систем – 11 658 (+21) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 762 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9311 (+27),
- крилатих ракет ‒ 2096 (+3),
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15 671 (+53) од,
- спеціальної техніки ‒ 1915 (+0).