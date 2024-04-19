Демократи пішли на безпрецедентний крок, щоб врятувати допомогу Україні – ЗМІ

У четвер демократи в Палаті представників здійснили надзвичайно рідкісний відступ від звичних сьогодні політичних норм у США, щоб врятувати пакет зовнішньої допомоги, зокрема, Україні, запропонований республіканським спікером Палати представників Майком Джонсоном. Про це пише видання Axios, повідомляє Європейська правда.

Видання зауважує, що це найяскравіше на сьогодні свідчення того, що розколота і крихітна більшість Республіканської партії в Палаті представників фактично змінилася на щось схоже на двопартійну коаліцію.

Чотири демократи в Комітеті з питань регламенту Палати представників проголосували разом з п'ятьма республіканцями, що входять до складу комітету, за просування пакета з чотирьох законопроєктів для голосування в залі засідань Палати представників.

Такий крок з боку демократів став необхідним, оскільки троє правих прихильників жорсткої лінії Республіканської партії – Томас Массі, Ральф Норман і Чіп Рой – проголосували проти винесення законопроєктів на голосування. Без голосів демократів подальший розгляд проєктів був би неможливим.

Комітет з питань регламенту, як правило, складається з лояльних до керівництва членів, які слухняно голосують згідно з партійною лінією при винесенні законопроєктів на розгляд сесійної зали.

Але колишній спікер Палати представників Кевін Маккарті включив Массі, Нормана і Роя до складу комітету минулого року, щоб заспокоїти правих прихильників жорсткої лінії, які повстали проти його боротьби за владу.

Це передало контроль над владою в руки демократів, які у Палаті представників у меншості та в переважній більшості підтримують пакет і відчайдушно прагнуть надати допомогу Україні.