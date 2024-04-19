Окупанти за добу вбили чотирьох цивільних на Донеччині – ОВА

За минулу добу, 18 квітня, російська армія вбила чотирьох жителів Донецької області. Про це йдеться у повідомленні голови Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Вадима Філашкіна.

"За 18 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 2 у Красногорівці, 1 у Селидовому і Очеретиному" , - зазначив очільник ОВА.

Як підкреслив Філашкін, загальна кількість жертв російських загарбників на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.