Графіки відключень діють на Харківщині та Кривому Розі – Міненерго

Графіки відключень електрики для населення діють лише на Харківщині та у Кривому Розі. Ввечері також обмежували споживання для промислових споживачів. Через дефіцит Україна продовжує залучати екстрену допомогу з Європи.

Про це повідомили﻿ в міністерстві енергетики.

"Залучалася екстрена допомога з Румунії, Польщі та Словаччини. Обсяг залученої електроенергії склав близько 3% від добового обсягу споживання електроенергії. Станом на ранок також залучається екстрена допомога від операторів системи передачі цих країн" , – йдеться в повідомленні.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 10 900 МВт*год. Експорту не передбачається.

Наслідки обстрілів

Внаслідок обстрілу пошкоджено повітряну лінію на Чернігівщині, одномоментно знеструмлено 600 споживачів.

В Івано-Франківській області через падіння уламків ворожого дрона пошкоджено повітряну лінію, було знеструмлено побутових споживачів. Протягом години лінію введено в роботу, споживачів заживлено.