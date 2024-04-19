Шмигаль запевнив, що кошти для покриття бюджетного дефіциту знайдуться
Уряд України твердо розраховує, що отримає зовнішню фінансову підтримку в повному обсязі, необхідну на нинішній рік для покриття бюджетного дефіциту й функціонування економіки. Про це сказав журналістам у Вашингтоні Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.
«Я впевнений, що ми знайдемо всі кошти необхідні для покриття бюджетного дефіциту 2024 року», - зазначив глава українського уряду.
Таким чином, він прокоментував оцінку, озвучену в четвер главою МВФ про те, що Україні цього року знадобиться $42 млрд зовнішньої підтримки.
Шмигаль зауважив, що переважна частина з цієї суми вже отримана або запланована впродовж нинішнього року.
Зокрема, за його словами, Україна практично вже має 16 млрд євро за програмою ЄС Ukraine Facility, планує отримати загалом $5,4 млрд у вигляді траншів від МВФ, а також понад $7 млрд від Сполучених Штатів протягом цього року. Прем’єр також зазначив, що Україна має $4,5 млрд від Японії та певну суму у вигляді кредиту DPL від Світового банку.
«Тобто, загалом ми назбирали ту суму, як і планували в бюджеті в якості бюджетного дефіциту – $37 млрд. Ще $5 млрд ми маємо знайти у внутрішніх резервах – це внутрішні запозичення, збори податків в Україні», - зазначив глава уряду.
Він також наголосив, що Україна вже працює з партнерами над залученням фінансування у 2025 році.
«Сьогодні, буквально, ми провели кілька зустрічей із фінансовими інституціями, з нашими партнерами про те, як ми будемо жити далі», - повідомив він.
За його словами, йдеться, зокрема, про конфіскацію російських активів, передачу Україні доходів від заморожених активів РФ та інші джерела, які можуть бути використані Україною.