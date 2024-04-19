У Польщі звинуватили Угорщину у блокуванні компенсації за військову допомогу Україні

Угорщина блокує надання Польщі з європейського бюджету 450 млн євро компенсації за надану раніше Україні зброю. Це ускладнює передачу Варшавою до Києва чергових пакетів військової допомоги. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Угорщина блокує €450 млн, які Польща має отримати з європейського бюджету за поставлену Україні зброю. Це ускладнює нам відправку подальших пакетів допомоги в Україну" , – заявив Сікорський.

У березні глава МЗС повідомив, що Польща готує 45-й пакет допомоги для України, а попередні два були на загальну суму $100 млн. Президент Польщі Анджей Дуда нещодавно зазначив, що Польща у лідерах серед країн, які допомагають Україні. За його словами, за два роки війни Польща підготувала 15 тис. українських військових, передала Україні понад 300 танків, більш ніж 350 бронетранспортерів, 10 літаків МіГ-29 тощо.