Попит зріс на 90%: які вживані авто зі США купували українці

Впродовж I кварталу 2024 року в Україні було зареєстровано 9,9 тис. вживаних легковиків виготовлених в США. Це становить 18% від всіх вперше зареєстрованих з січня по березень вживаних авто.

Про це повідомляє﻿ "Укравтопром".

У порівнянні аналогічним періодом 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився на 90%.

Найбільша частка з цієї кількості (47%) - машини з бензиновими двигунами. Третина - електромобілі. Гібридним та авто з ГБО належить по 7%. Решту цього сегменту авторинку (6%) охопили дизельні авто.

В топ-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model 3 - 1118 од.; Tesla Model Y - 796 од.; Volkswagen Passat - 635 од.; Ford Escape - 633 од.; Jeep Cherokee - 608 од.

Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у I кварталі, становить 6,2 року.