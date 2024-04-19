Кулеба обговорив з главою МЗС Італії посилення ППО України
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з італійським колегою Антоніо Таяні обговорив, як Італія може допомогти посилити протиповітряну оборону України. Про це глава української дипломатії написав у соцмережі Х, повідомляє Укрінформ.
«Радий зустрітися з Антоніо Таяні і подякувати Італії за чудове лідерство у «Групі семи», а також за активну та послідовну підтримку України. Ми обговорили практичні кроки, як Італія може допомогти посилити протиповітряну оборону України», - написав Кулеба.
Він також подякував за участь Італії у відновленні України і висловив сподівання на нові проєкти у цьому плані.
«Ми також обговорили підготовку до першого Глобального саміту миру та шлях до справедливого миру в Україні через впровадження Формули миру Президента Зеленського», - поінформував очільник МЗС.