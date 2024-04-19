Кулеба обговорив з главою МЗС Італії посилення ППО України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час зустрічі з італійським колегою Антоніо Таяні обговорив, як Італія може допомогти посилити протиповітряну оборону України.﻿ Про це глава української дипломатії написав у соцмережі Х, повідомляє Укрінформ.

«Радий зустрітися з Антоніо Таяні і подякувати Італії за чудове лідерство у «Групі семи», а також за активну та послідовну підтримку України. Ми обговорили практичні кроки, як Італія може допомогти посилити протиповітряну оборону України» , - написав Кулеба.

Він також подякував за участь Італії у відновленні України і висловив сподівання на нові проєкти у цьому плані.