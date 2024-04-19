Прем'єр Франції: Поразка України стане непомірною для французів

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що у разі перемоги Росії у війні ціна для французів буде непомірною, тому слід і далі підтримувати Україну. Про це він сказав у інтерв’ю BFMTV, повідомляє Європейська правда.

Атталь дав інтерв’ю з приводу свого 100-денного перебування на посаді. Він запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну проти Росії, і пояснив, чому це необхідно французам.

"Якщо ми будемо їх підтримувати, вони продовжуватимуть триматися" , – сказав глава уряду Франції. ﻿