Прем'єр Франції: Поразка України стане непомірною для французів
Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що у разі перемоги Росії у війні ціна для французів буде непомірною, тому слід і далі підтримувати Україну. Про це він сказав у інтерв’ю BFMTV, повідомляє Європейська правда.
Атталь дав інтерв’ю з приводу свого 100-денного перебування на посаді. Він запевнив, що Франція продовжить підтримувати Україну проти Росії, і пояснив, чому це необхідно французам.
"Якщо ми будемо їх підтримувати, вони продовжуватимуть триматися", – сказав глава уряду Франції.
"Так, війна має свою ціну, але перемога Росії над Україною матиме для французів непомірну ціну", – додав французький прем’єр, згадавши, зокрема, продовольчу інфляцію та імміграцію як потенційні наслідки, які зможуть відчути на собі французькі громадяни.