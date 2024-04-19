Зеленський оглянув будівництво фортифікацій на Донеччині
Президент України Володимир Зеленський 19 квітня приїхав на Донеччину та оглянув будівництво фортифікаційних споруд.
Про це йдеться в дописі у соцмережах глави держави.
"Оглянув будівництво фортифікацій – максимум сил має бути зосереджено на цьому напрямку", – зазначив Зеленський.
Президент також провів нараду щодо безпекової ситуації на Донеччині, заслухав доповіді генерала Содоля, голови ОВА Філашкіна, керівників управлінь СБУ та Нацполіції.