Удар по Дніпру та області: "Укрзалізниця" повідомила про загиблу та поранених працівників

У п'ятницю, 19 квітня, під час масованого удару армії РФ по Дніпру та області загинула працівниця залізниці. Ще семеро залізничників отримали поранення. Про це інформувала прес-служба "Укрзалізниці".

Зазначається, що загиблу звали Оксана Стороженко. Вона працювала черговою по будинку локомотивних бригад. У неї залишилося двоє дітей 17 та 15 років.

В "Укрзалізниці" також зазначили, що російська армія цілеспрямовано обстріляла залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині.