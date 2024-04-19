Україна отримає 560 млн євро на інфраструктурні проєкти – Шмигаль

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) цього року виділить Україні кредити на 560 млн євро для проєктів в енергетиці, транспортній інфраструктурі, відновленні житла.﻿ Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Шмигаль повідомив, що відповідний меморандум підписаний сьогодні з головою ЄІБ Надією Кальвіно.

"Плануємо прискорити роботу над поточними проєктами та сфокусуватися на підготовці нових інвестицій ЄІБ у критичні державні та приватні ініціативи. Меморандум сприятиме швидкому відновленню України та наблизить нас до Європейського Союзу" , - написав прем’єр.

Як уточнили в Мінфіні, у Меморандумі визначено пріоритетні напрями співпраці на найближчі 10 років.

У 2024 році ЄІБ спрямує 500 млн євро кредитів та 60 млн євро грантів на реалізацію існуючих проєктів.

Портфель нових національних інфраструктурних проектів може, серед іншого, включати інвестиції в дорожній сектор; модернізацію залізничних ліній, залізничних вузлів та пунктів перетину кордону; енергетичний сектор; підвищення рівня цивільного захисту, а також захисту стратегічної національної інфраструктури та цифрової стійкості України; інфраструктуру охорони здоров'я.