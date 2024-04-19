У ряді областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики (Оновлено)

Увечері 19 квітня в частині областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Повітряні сили в Telegram.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!"

Також повідомили про швидкісну ціль на Чернігівщині.

Станом на 22:01 мапа повітряних тривог виглядає так:

Оновлено о 22:22: Міський голова Конотопа на Сумщині повідомив﻿, що в місті було чутно вибух. Попередньо, за його словами, це була робота ППО.

О 22:33 Повітряні сили повідомили про ракету на Сумщині в напрямку Чернігівщини.

О 22:35 кореспонденти "Суспільного" повідомили, що в Сумах було чутно кілька вибухів.

О 22:47 оголосили відбій тривоги в областях.