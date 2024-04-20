Атака дронів на вісім областей РФ є операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела
В ніч на 20 квітня українські безпілотники літакового типу атакували територію РФ, це – спільна операція Головного управління розвідки МОУ, Служби безпеки України та Сил спецоперацій ЗСУ, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють співрозмовники УП в ГУР та СБУ.
Десятки українських безпілотників "завітали" до Бєлгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та Московської області.
Ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. Після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.
За даними джерел УП, уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі.
Що передувало:
Міноборони РФ повідомило, що ППО російського агресора нібито знищила та перехопила п'ятдесят БПЛА в ніч на суботу 20 квітня.