Глава Євроради сподівається, що удар Ізраїлю по Ірану – це завершення ескалації

Президент Європейської Ради Шарль Мішель сподівається, що п'ятнична атака Ізраїлю на Іран стане останньою в нещодавній ескалації між країнами, повідомляє Європейська правда.

Про це Мішель заявив в інтерв’ю Euronews

На думку глави Євроради, наступні "години і дні" будуть критично важливими.

"Дуже важливо спостерігати в наступні дні, чи дійсно можна повернутися до ситуації з більшою стабільністю і уникнути більших ризиків і більшої напруженості. Я хочу бути дуже обачним і обережним, але я щиро сподіваюся, що те, що сталося... – це кінець цієї історії", – додав він.

Мішель також повторив заклик лідерів ЄС до припинення вогню та безперешкодного доступу гуманітарної допомоги в Газу, а також до негайного повернення ізраїльських заручників, які утримуються ХАМАС з 7 жовтня.

Він також пообіцяв, що ЄС швидко запровадить санкції проти іранського режиму, щоб ще більше обмежити його здатність здійснювати атаки, подібні до тих, що сталися минулої суботи.

Ізраїль завдав удару по території Ірану у п’ятницю за місцевим часом. Атака стала відповіддю на удари Ірану ракетами і дронами по Ізраїлю, абсолютну більшість з яких минулими вихідними перехопили.

За інформацією місцевих ЗМІ, три вибухи пролунали неподалік від військової бази на північному заході іранської провінції Ісфахан, де розташовані ядерні об’єкти. Іранське телебачення стверджує про збиття трьох дронів.

Посадовець США заявив на умовах анонімності, що Вашингтон не підтримав удар Ізраїлю по території Ірану, хоча й був попереджений про нього.

Водночас прем'єр Британії Ріші Сунак відзначив, що ситуація розвивається, тому "було б неправильно спекулювати, поки факти не стануть більш ясними", втім, вказав, що "значна ескалація у нічиїх інтересах".