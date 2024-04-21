РФ може посилити атаки, користуючись часом до прибуття допомоги США – ISW

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російські загарбники можуть посилити атаки, використовуючи "вікно" (часовий проміжок – ред.) до прибуття нової безпекової допомоги Україні від США.﻿﻿ Посилаючись на дані ISW, повідомляє Українська правда.

Палата представників Конгресу США 20 квітня ухвалила законопроєкт про додаткові асигнування, що передбачає виділення Україні близько 60 мільярдів доларів допомоги.

Тепер законопроєкт має схвалити Сенат і підписати президент (США Джо Байден – ред.), перш ніж допомога почне надходити.

Ці вимоги, а також логістика доставки американської допомоги до лінії фронту в Україні, ймовірно, означатимуть, що надана допомога не почне впливати на ситуацію на лінії фронту протягом декількох тижнів.

"Таким чином, ситуація на фронті, ймовірно, продовжить погіршуватися протягом цього часу, особливо якщо російські війська посилять свої атаки, щоб скористатися часовим вікном до прибуття нової допомоги від США" , – ідеться у звіті.

Аналітики зазначають, що українські війська можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні в очікуванні безпекової допомоги від США, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть призупинити нинішній російський наступ за умови швидкого надходження відновленої допомоги від США.

В огляді додають:

"Загроза оперативно значущого російського прориву в найближчі тижні залишається, хоча українське командування, можливо, матиме більшу свободу дій, беручи на себе короткострокові ризики, пов'язані з вичерпуванням запасів, щоб запобігти цьому, якщо воно буде впевнене в тому, що незабаром надійдуть нові запаси матеріальних засобів".

Експерти припускають, що окупанти, ймовірно, активізують наступальні операції, ракетні удари і удари з безпілотників протягом наступних тижнів, щоб скористатися "вікном", що закривається, у зв'язку з українськими матеріально-технічними обмеженнями.

Крім того, російські війська продовжують, а в деяких районах інтенсифікували наступальні операції, ймовірно, щоб скористатися аномально сухими весняними умовами і постійним дефіцитом українських матеріальних засобів до прибуття обіцяної західної допомоги у сфері безпеки.

Разом з тим, вказують фахівці, російські війська досягли лише тактичних успіхів за останні 6 місяців погіршення ситуації в Україні і навряд чи зможуть досягти прориву, який би зруйнував лінію фронту.

Проте загарбники все ще можуть досягти оперативно значущих успіхів протягом найближчих тижнів, віддаючи перевагу тим ділянкам фронту, де українська оборона виглядає відносно нестабільною, зокрема, на захід від Авдіївки, або ділянкам фронту, де російські війська знаходяться в межах досяжності оперативно значущих цілей, як, наприклад, біля Часового Яру.

До червня 2024 року Україна, ймовірно, перебуватиме в значно кращій оперативній позиції, попри затримки з прибуттям американської безпекової допомоги на фронт, і російське військове командування, ймовірно, розгляне можливість внесення суттєвих змін до широкомасштабної наступальної операції, яку воно планує розпочати в червні, хоча вона все ж може йти за планом.

В останні місяці через невизначеність щодо відновлення американської допомоги Україні ISW розглядав дуже широкий діапазон прогнозів – від найбільш сприятливих до найбільш небезпечних можливих наслідків.

ISW, ймовірно, звужуватиме цей діапазон у найближчі місяці, оскільки наслідки західної допомоги Україні у сфері безпеки стануть більш зрозумілими, а Кремль вирішуватиме, як на них реагувати.

Ключові висновки ISW за 20 квітня: