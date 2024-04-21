РФ може посилити атаки, користуючись часом до прибуття допомоги США – ISW
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що російські загарбники можуть посилити атаки, використовуючи "вікно" (часовий проміжок – ред.) до прибуття нової безпекової допомоги Україні від США. Посилаючись на дані ISW, повідомляє Українська правда.
Палата представників Конгресу США 20 квітня ухвалила законопроєкт про додаткові асигнування, що передбачає виділення Україні близько 60 мільярдів доларів допомоги.
Тепер законопроєкт має схвалити Сенат і підписати президент (США Джо Байден – ред.), перш ніж допомога почне надходити.
Ці вимоги, а також логістика доставки американської допомоги до лінії фронту в Україні, ймовірно, означатимуть, що надана допомога не почне впливати на ситуацію на лінії фронту протягом декількох тижнів.
"Таким чином, ситуація на фронті, ймовірно, продовжить погіршуватися протягом цього часу, особливо якщо російські війська посилять свої атаки, щоб скористатися часовим вікном до прибуття нової допомоги від США", – ідеться у звіті.
Аналітики зазначають, що українські війська можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні в очікуванні безпекової допомоги від США, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть призупинити нинішній російський наступ за умови швидкого надходження відновленої допомоги від США.
В огляді додають:
"Загроза оперативно значущого російського прориву в найближчі тижні залишається, хоча українське командування, можливо, матиме більшу свободу дій, беручи на себе короткострокові ризики, пов'язані з вичерпуванням запасів, щоб запобігти цьому, якщо воно буде впевнене в тому, що незабаром надійдуть нові запаси матеріальних засобів".
Експерти припускають, що окупанти, ймовірно, активізують наступальні операції, ракетні удари і удари з безпілотників протягом наступних тижнів, щоб скористатися "вікном", що закривається, у зв'язку з українськими матеріально-технічними обмеженнями.
Крім того, російські війська продовжують, а в деяких районах інтенсифікували наступальні операції, ймовірно, щоб скористатися аномально сухими весняними умовами і постійним дефіцитом українських матеріальних засобів до прибуття обіцяної західної допомоги у сфері безпеки.
Разом з тим, вказують фахівці, російські війська досягли лише тактичних успіхів за останні 6 місяців погіршення ситуації в Україні і навряд чи зможуть досягти прориву, який би зруйнував лінію фронту.
Проте загарбники все ще можуть досягти оперативно значущих успіхів протягом найближчих тижнів, віддаючи перевагу тим ділянкам фронту, де українська оборона виглядає відносно нестабільною, зокрема, на захід від Авдіївки, або ділянкам фронту, де російські війська знаходяться в межах досяжності оперативно значущих цілей, як, наприклад, біля Часового Яру.
До червня 2024 року Україна, ймовірно, перебуватиме в значно кращій оперативній позиції, попри затримки з прибуттям американської безпекової допомоги на фронт, і російське військове командування, ймовірно, розгляне можливість внесення суттєвих змін до широкомасштабної наступальної операції, яку воно планує розпочати в червні, хоча вона все ж може йти за планом.
В останні місяці через невизначеність щодо відновлення американської допомоги Україні ISW розглядав дуже широкий діапазон прогнозів – від найбільш сприятливих до найбільш небезпечних можливих наслідків.
ISW, ймовірно, звужуватиме цей діапазон у найближчі місяці, оскільки наслідки західної допомоги Україні у сфері безпеки стануть більш зрозумілими, а Кремль вирішуватиме, як на них реагувати.
Ключові висновки ISW за 20 квітня:
- Палата представників Конгресу США 20 квітня ухвалила законопроєкт про допомогу Україні на суму близько 60 мільярдів доларів. Тепер законопроєкт має бути ухвалений Сенатом і підписаний президентом, перш ніж допомога почне надходити.
- Ці вимоги, а також логістика транспортування американської допомоги до лінії фронту в Україні, ймовірно, означатимуть, що ця допомога не почне впливати на ситуацію на лінії фронту протягом декількох тижнів. Таким чином, ситуація на фронті, ймовірно, продовжить погіршуватися протягом цього часу, особливо якщо російські війська посилять свої атаки, щоб скористатися часовим вікном до прибуття озброєння від США.
- Українські війська можуть зазнати додаткових невдач у найближчі тижні в очікуванні безпекової допомоги від США, яка дозволить Україні стабілізувати фронт, але вони, ймовірно, зможуть призупинити нинішній російський наступ за умови швидкого надходження відновленої американської допомоги.
- Російські війська, ймовірно, активізують поточні наступальні операції та ракетні й безпілотні удари протягом наступних тижнів, щоб скористатися "вікном", що закривається, у зв'язку з обмеженими матеріально-технічними можливостями України.
- До червня 2024 року Україна, вірогідно, перебуватиме в значно кращому оперативному становищі, незважаючи на затримки з прибуттям американської безпекової допомоги на фронт, а російське військове командування, ймовірно, розгляне можливість внесення суттєвих змін до широкомасштабної наступальної операції, яку воно планує розпочати в червні, хоча вона все ж може тривати згідно з планом.
- Ймовірне відновлення безпекової допомоги Україні з боку США є важливим поворотним моментом у війні в Україні, але Кремль, Захід і Україна все ще мають прийняти додаткові рішення, які визначатимуть характер і результат бойових дій.
- Як повідомляється, в ніч з 19 на 20 квітня українські сили здійснили успішні удари з безпілотників по кількох об'єктах енергетичної інфраструктури та паливному сховищу на території Росії.
- Схоже, що Кремль піддає цензурі вимоги щодо розслідування вбивства колишнього бойовика Донецької так званої "ДНР" на тлі більш широкої тенденції, коли Кремль замовчує або іншим чином цензурує повідомлення, пов'язані з "ДНР", у російському інформаційному просторі.
- Російські сили нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Часового Яру (на захід від Бахмута) і на північний захід від Авдіївки, а українські сили здійснили підтверджені просування на південь від Кремінної.
- Українські та російські джерела повідомили, що російські війська використовують 203-мм артилерійські боєприпаси американського виробництва, які Росія, можливо, отримала від Ірану.