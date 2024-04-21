NYT назвало кількість втрачених в Україні танків Abrams та Leopard

За останні два місяці ЗСУ безповоротно втратили вже п'ять з 31 переданого США танка M1 Abrams. Ще як мінімум три танки були сильно пошкоджені. Про це пише The New York Times із посилання на високопоставленого американського чиновника, повідомляє Корреспондент.

Окрім того, не менше 30 німецьких танків Leopard різних модифікацій було знищено, відтоді як вони почали брати участь у бойових діях в Україні.

Видання зазначає, що M1 Abrams вважається одним з наймогутніших танків у світі. І той факт, що його, як виявилося, легко знищити дешевими безпілотниками, може змінити саму суть сучасної війни, сказав один з опитаних військових експертів.

Попри свою міць, будь-який найкращий танк все одно має низку уразливих місць: зазвичай, вони знаходяться там, де броня найтонша, і де конструктори танків не чекають ураження бойової машини. Це дах, задня частина моторного блоку, а також місце, де танкова башта кріпиться до корпусу. Протягом багатьох років піхота протидіяла танкам, використовуючи міни, вибухові пристрої, гранатомети та протитанкові керовані ракети.

Але безпілотники є не тільки більш безпечним, але й більш точним засобом знищення танків. Оператор може спрямувати безпілотник у найуразливіше місце танка точніше, ніж будь-яку протитанкову ракету. Окрім цього, FPV-дрони можуть добити пошкоджені та покинуті танки, щоб бойові машини було неможливо відновити, витягнувши з поля бою.

При цьому, як підсумовує видання, безпілотники залежно від розміру та технологічної складності можуть коштувати в середньому 500 доларів США, що дозволяє витрачати їх десятками на танк. Водночас американський танк M1 Abrams коштує до 10 млн доларів США, а старі та новіші радянські Т-72, які масово втрачають на фронті російські окупанти – від 500 тисяч до 4 млн доларів.