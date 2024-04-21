Медведєв побажав США громадянську війну після схвалення допомоги Україні

На позитивне голосування Палати представників США про пакет допомоги Україні колишній президент РФ відреагував з образами. З посиланням на російські ЗМІ, повідомляє Ділова столиця.

Російський експрезидент Дмитрій Медведєв назвав допомогу Україні від США "русофобським" рішенням та з образами прокоментував голосування у Палаті представників.

"У тому, що американські законодавці схвалять "допомогу" банді неонацистів, ніхто не сумнівався. Це було голосування радісних штатівських виродків" , — сказав Медведєв.

Окрім того, заступник голови Ради Безпеки РФ заявив, що бажає Сполученим Штатам війни з застосуванням танків, літаків, артилерії та іншого озброєння.