Медведєв побажав США громадянську війну після схвалення допомоги Україні
На позитивне голосування Палати представників США про пакет допомоги Україні колишній президент РФ відреагував з образами. З посиланням на російські ЗМІ, повідомляє Ділова столиця.
Російський експрезидент Дмитрій Медведєв назвав допомогу Україні від США "русофобським" рішенням та з образами прокоментував голосування у Палаті представників.
"У тому, що американські законодавці схвалять "допомогу" банді неонацистів, ніхто не сумнівався. Це було голосування радісних штатівських виродків", — сказав Медведєв.
Окрім того, заступник голови Ради Безпеки РФ заявив, що бажає Сполученим Штатам війни з застосуванням танків, літаків, артилерії та іншого озброєння.
"З урахуванням русофобського рішення не можу з усією щирістю не побажати США якнайшвидше самим поринути в нову громадянську війну, яка призведе нарешті до безславного розпаду мерзенної імперії зла ХХІ століття – Сполучених Штатів Америки", — додав Медведєв.