ОП: Залужний почне працювати послом у Лондоні найближчими тижнями

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний почне виконувати обов'язки посла України у Великій Британії вже найближчими тижнями. Про це заявив радник глави офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Київ24", повідомляє Укрінформ.

"Наскільки я розумію, офіційно вже там все уточнено. Він буде офіційно послом, мається на увазі щодо агремана та щодо протокольних процедур через Міністерство закордонних справ. Я думаю, що це питання тижнів, відповідно ще деякі логістичні складові треба довирішити" , - сказав Подоляк.

Він також зауважив, що кадрові ротації - це нормальний процес у демократичних країнах.

Нагадаємо, 7 березня президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії.