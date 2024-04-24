Грузія продовжила термін безвізового перебування українців у країні

Уряд Грузії збільшив до трьох років термін безвізового перебування у країні громадян України. Відповідні зміни внесено до ухвали уряду №255 "Про затвердження списку країн, громадяни яких можуть в'їжджати до Грузії без візи", від 5 червня 2015 року, повідомляє Эхо Кавказа.

Згідно з поправкою, громадянам України дозволено в'їзд до Грузії без візи та перебування у країні протягом повних трьох років.

Раніше цей термін був обмежений одним роком, у лютому 2023 року продовжено до двох.

Решта списку країн, для яких діє право безвізового перебування протягом року, в тому числі Росії, залишився без змін.

За інформацією Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, станом на жовтень 2023 року в Грузії було близько 27 тисяч громадян України.

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