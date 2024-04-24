В Україні вранці зросло споживання електрики на 10% – "Укренерго"

Сьогодні зранку споживання електрики зросло на 10% у порівнянні з вчорашнім рівнем у цей самий час.

Про це повідомляє﻿ НЕК "Укренерго".

"Вчора, 23 квітня, під час вечірнього максимуму о 21:00 споживання було на 3,5% нижчим, ніж 22 квітня. Причина – застосування графіків обмеження потужності для бізнесу та промисловості з 18:00 до 22:00 через дефіцит електроенергії в енергосистемі" , – йдеться в повідомленні.

Водночас протягом всієї доби в енергосистемі зберігається дефіцит електроенергії. "Укренерго" третій день поспіль залучає аварійну допомогу протягом майже всієї доби з енергосистем європейських країн.

Протягом майже всієї доби, за винятком нічних годин, Україна експортувала електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Загальним обсягом 13 764 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 579 МВт.

Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 207 тисяч побутових споживачів. Також цілодобово обмежено споживання для промисловості на Криворіжжі.

На Одещині внаслідок ранкової атаки пошкоджено частину обладнання місцевого обленерго. Знеструмлено частину споживачів в одному з районів Одеси. Тривають ремонтні роботи.

Через негоду знеструмлено на ранок 23 населені пункти в Хмельницькій області.

З інших причин на ранок знеструмлені 400 населених пунктів. Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях.